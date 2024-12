<GQ MEN OF THE YEAR 2024>Number_iの平野紫耀(27)神宮寺勇太(27)岸優太(29)が5日、都内で、「GQ MEN OF THE YEAR 2024」のフォトコールに出席した。ベスト・ミュージックグループ賞を受賞し、平野は「1年頑張って良かった。皆さんにこういう形で認めていただけるって思いながら活動はしてなかったので、すごくうれしいです」としみじみと語った。NHK紅白歌合戦への出場も決まっており、神宮寺は「うれしいよね。1月1日に