<GQ MEN OF THE YEAR 2024>岡村靖幸(59)斉藤和義(58)のユニット、「岡村和義」が5日、都内で、「GQ MEN OF THE YEAR 2024」のフォトコールに出席した。ベスト・コラボレーション賞を受賞し、岡村は「ありがたくうれしくおもっております」、斉藤は「結成してすぐにいただけてうれしいです」と喜んだ。互いに賞を贈るとしたら?と聞かれると岡村は「彼とはもともと仲がいいんですが、仕事でも相棒、バディとして駆け抜けさ