『GQ JAPAN』による年末恒例アワード『GQ MEN OF THE YEAR 2024』受賞者のフォトコールが5日、都内で行われ、ブレイクスルー・エンターテイナー賞を受賞したファーストサマーウイカが登場した。今年は大河ドラマ『光る君へ』で清少納言を演じ、演技力が高く評価された。また、ドラマ『不適切にもほどがある!』の出演や、ゲームソフト『龍が如く8外伝Pirates in Hawaii』の主要キャストにも選ばれるなど、大きく花開いた1年。バラ