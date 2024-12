<GQ MEN OF THE YEAR 2024>女優杉咲花(27)がが5日、都内で、「GQ MEN OF THE YEAR 2024」のフォトコールに出席した。今年は映画「52ヘルツのクジラたち」やフジテレビ系「アンメットある脳外科医の日記」、TBS系「海に眠るダイヤモンド」など、幅広く活躍した。「ベスト・アクター賞」を受賞した杉咲は「すてきな賞をいただきうれしいです。関わった作品、方々と一緒にここに立たせていただいているような気持ち。この1年間