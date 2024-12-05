2024年で66回目の派遣となる「南極地域観測隊」が5日、成田空港を出発しました。女性初の隊長がチームを率います。【映像】女性隊長コメント第66次南極観測隊は研究者や民間企業から派遣された隊員ら114人で構成されています。氷河沖での観測を集中的に行うため、途中で隊員が入れ替わり、1956年に観測隊が発足して以来初めて、女性が隊長を務めます。「責任とやりがいの両方を感じている。初のミッションを成功させて、氷河と