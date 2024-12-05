物価高や日並びの良さから、年末年始の国内旅行での1人あたりの消費額は過去最高となる見込みです。一方で、海外旅行者数は依然としてコロナ前の6割余りにとどまりそうです。旅行大手「JTB」によりますと、年末年始（12月23日から2025年1月3日）に1泊以上の旅行に出掛ける予定の人は前年並みの延べ2852万人でした。このうち国内旅行は2800万人で、1人あたりの費用は4万3000円と前年を2000円上回りました。2年連続で過去最