女優の杉咲花(27)が5日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2024」フォトコールに出席した。その年に最も活躍した各界の著名人を表彰する「GQ MEN OF THE YEAR 2024」。「ベスト・アクター賞」に、フジテレビ系「アンメットある脳外科医の日記」や現在TBSで放送中の「海に眠るダイヤモンド」での熱演が話題の杉咲が輝いた。杉咲はベロア生地の漆黒のドレスをまとい登場。「素敵な賞をいただけてうれしく思っています。