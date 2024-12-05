自動車評論家らが選ぶ２０２４〜２５年の「日本カー・オブ・ザ・イヤー」の最終選考会が５日開かれ、ホンダのミニバン「フリード」が初受賞した。ホンダ車の受賞は、１０〜１１年のスポーツタイプのハイブリッド車（ＨＶ）「ＣＲ―Ｚ」以来１４年ぶりとなる。２位はマツダの大型スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＣＸ―８０」、３位は独ＢＭＷの小型車ブランド・ミニの「クーパー」だった。フリードは、０８年に初代が登場し、