【『ELDEN RING』アレキサンダー ぬいぐるみ】 12月5日 販売開始 価格：4,400円 Fangamer Japanは、ゲームグッズ「『ELDEN RING』アレキサンダー ぬいぐるみ」のオンライン販売を本日12月5日より開始した。期間は4,400円。 本商品は、アクションRPG「ELDEN RING」に登場するアレキサンダーをモチーフにしたぬいぐるみ。9月