円城浄水場岡山・吉備中央町2023年10月 岡山県・吉備中央町の浄水場から発がん性が指摘される有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。町は4日、水道水の水源を切り替えるための整備費用、約1億9000万円を補正予算案に盛り込み、議会に提出しました。 この問題は、2020年～2022年までの3年間、吉備中央町の円城浄水場から国の暫定目標値を大きく上回る有機フッ素化合物「PFAS」が検出されたものです。