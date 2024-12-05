アジア・コモディティ騰落率ランキング＝12/05営業日時点＝ 上海ゴム 0.29％ 上海銅 -0.36％ 大連ポリエチレン -0.54％ 上海異形鉄筋 -0.66％ 大連とうもろこし -1.33％ 上海重油 -2.25％ ＊数値は前日比％