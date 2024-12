歌手の斉藤和義が5日、都内で行われた「GQ MEN OF THE YEAR 2024」フォトコールに出席し、「ベスト・コラボレーション賞」を受賞した喜びを語った。2023年末、ソロアーティストとして30年以上活躍してきた斉藤と岡村靖幸はユニットを結成。岡村ともに登壇し、「本当に光栄に思っております」と喜びのコメント。翌年1月の「I miss your fire」を皮切りに、5カ月連続で曲をリリース。5月からは全国8カ所12公演のツアーも行った