『GQ JAPAN』による年末恒例アワード『GQ MEN OF THE YEAR 2024』受賞者のフォトコールが5日、都内で行われ、ベスト・アスリート賞を受賞した北口榛花が登場した。【背面ショット】斬新なスリットドレス！華麗に着こなす北口榛花『パリオリンピック』女子やり投げで金メダルを受賞した北口は、アシンメトリーなショルダーデザインが特徴的なブラックドレスで登場。中心には大胆なスリットが入ったロングスカートを着こなした。