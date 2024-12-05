『GQ JAPAN』による年末恒例アワード『GQ MEN OF THE YEAR 2024』受賞者のフォトコールが5日、都内で行われ、ベスト・ミュージックグループ賞を受賞したNumber_i（平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太）が登場。互いにプレゼントしたいものを明かした。【写真】仲睦まじい様子を見せたNumber_i同グループは2023年に結成し、2024年1月1日に「GOAT」で鮮烈なデビューを果たした。4月には世界最大級の音楽フェス『コーチェラ』に出演し