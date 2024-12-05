【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」のミュージックビデオ（ＭＶ）が５日、動画投稿サイト「ユーチューブ」で再生回数５億回を突破した。所属事務所が伝えた。ＭＶは先月１８日の公開から４７日と２２時間で５億回を達成。Ｋ―ＰＯＰアーティスト最速記録を更新した。「ＡＰＴ．」はロゼが６日にリ