Core Ultra向けのクリエイター用マザーASUSの「ProArt Z890-CREATOR WIFI」は、クリエイター向けのIntel Z890チップセット搭載マザーボードだ。最大120GbpsのThunderbolt 5をデュアル搭載。DisplayPort入力端子からの映像を、Thunderbolt 5経由で出力することができる。10GbEと2.5GbEという、強力なデュアル有線LANも備えた。価格は90,000円前後。ASUSの「ProArt Z890-CREATOR WIFI」。ブラックにゴールドのデザインだThunderbolt