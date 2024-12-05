【モデルプレス＝2024/12/05】放送中のアニメ『ブルーロック』より糸師凛と潔世一が、12月11日発売の雑誌「anan」2426号（マガジンハウス）スペシャルエディション表紙に登場する。【写真】「anan」オリジナル「ブルーロック」キャラクター名鑑◆「ブルーロック」凪誠士郎「anan」表紙に登場累計発行部数4000万部を記録するサッカー漫画『ブルーロック』。監獄を模した施設“ブルーロック”に全国から高校生のストライカーのみが30