FJネクストは、分譲マンション「ガーラ・プレシャス新小岩」(総戸数56戸)の販売[申込受付]を12月11日(水)より開始します。 FJネクスト「ガーラ・プレシャス新小岩」 FJネクストは、分譲マンション「ガーラ・プレシャス新小岩」(総戸数56戸)の販売[申込受付]を12月11日(水)より開始。〈ガーラ・プレシャス新小岩の主な特長〉◆都心主要エリアへ軽快なフットワークを実現するマルチアクセスJR総武線快速・総武線の2路線が