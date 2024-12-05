◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―サム・グッドマン▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・武居由樹―ユッタポン・トンデイ（１２月２４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が５日、横浜市の所属ジムで、ＷＢＯ世界１０位ユッタポン・トンデイ（タイ）戦