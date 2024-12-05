Ｊ２昇格プレーオフ決勝（７日・富山）に臨む富山と松本の監督と選手が５日、オンラインで合同会見を行った。富山からは小田切道治監督とＦＷ吉平翼が、松本からは霜田正浩監督とＧＫ大内一生が会見に出席した。リーグ戦３位の富山は準決勝で６位のＦＣ大阪と引き分け。２０１４年以来１１年ぶりのＪ２へ小田切監督は「この昇格はクラブの人間だけでなく、富山に関わる全ての皆様の思い。その方々に最後笑顔を届けられるように