【北京共同】台湾の頼清徳総統がジョンソン米下院議長と電話会談したと報じられたことについて、中国外務省の林剣副報道局長は5日の記者会見で「台湾独立分裂勢力に誤ったシグナルを送らないよう、米国の指導者に促す」と反発した。