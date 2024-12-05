■一体何が？『戒厳令』解除までの6時間 舞台裏 【画像】国民猛反発の背景に大ヒット映画と小説 再び脚光浴びる「光州事件」とは？ ■『戒厳令』失敗 全閣僚が辞意表明 尹大統領は弾劾危機で窮地に ■国民反発の背景に大ヒット映画や小説 軍事政権へのアレルギー ■どうなる？崖っぷちの尹政権 造反8人で弾劾案可決も （「羽鳥慎一モーニングショー」2024年12月5日放送分より）