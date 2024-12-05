ジョン・ウィリアムズの代表作『ストーナー』（作品社）がSNS上で話題を呼び続け、32刷の重版となり、海外小説でも稀にみるロングセラーとなっている。 ジョン・ウィリアムズは1922年生まれのアメリカの小説家。1948年に「Nothing But The Night」でデビューし、1973年に「アウグストゥス」で全米図書賞受賞した。 本書は、農家出身のウィリアム・ストーナーの人生を描いた小説。出版