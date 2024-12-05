タクシーに乗った20代の女性をバイクで尾行し、女性が帰宅したところで性的暴行を加えてけがをさせたとして、イラン国籍の男が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、イラン国籍のサイディアムロラ・マデイ容疑者（28）です。警視庁によりますと、サイディアムロラ容疑者は先月14日の未明、東京・中野区で女性（20代）が自宅アパートに帰宅して部屋のドアを開けた際、一緒に部屋に入り込んで性的暴行を加え、けがをさせた疑いが