５日の東京株式市場はリスク選好の地合いで日経平均は上値追いを継続。ただ、３万９０００円台後半では戻り売りを浴び、前場取引中盤以降は伸び悩んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比１１９円２１銭高の３万９３９５円６０銭と４日続伸。プライム市場の売買高概算は１８億４２３６万株、売買代金概算は４兆２１５０億円。値上がり銘柄数は９６７、対して値下がり銘柄数は６１１、変わらずは６６銘柄だった。 きょ