日本マクドナルドホールディングスがこの日の取引終了後、１１月度売上高を発表しており、既存店売上高は前年同月比１１．６％増と４カ月連続で前年実績を上回った。 人気商品「ダブルチーズバーガー」から、「ガーリックオニオンダブチ」「辛ダブチ」「トリチ」の３商品を「いまだけダブチ」として期間限定販売したほか、秋冬の定番ホットスイーツ「三角チョコパイ」から、「三角チョ