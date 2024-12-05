スペシャルティコーヒー豆の焙煎と販売を行うEncore! Coffee Roasteryは、9周年を機にオンラインショップをリニューアルし、12月8日(日)に周年を迎えるタイミングで8日(日)から15日(日)までコーヒー豆30％オフの周年セールを行います。 Encore! Coffee Roastery「コーヒー豆30％オフの周年セール」 スペシャルティコーヒー豆の焙煎と販売を行うEncore! Coffee Roasteryは、9周年を機にオンラインショップをリニューアル