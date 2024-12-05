☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【12月】 ５日(木) 103.42 ４日(水) 102.77 ３日(火) 113.10／735円高・3万9000円台回復 ２日(月) 114.88／304円高・3万8500円台回復 【11月】 29日(金) 105.28 28日(木) 104.67 27日(水)95.33／307円安 26日(火)94.03／338円安・3万8500円割れ 25日(月)94.04／496円高・3万8500円台回復 22日(金)94.21