12月12日は「バッテリーの日」だそうだ。なぜ12月12日？ と疑問に思って調べてみると、数字の1と2が、野球の守備位置の投手と捕手、つまり「バッテリー」を表すからという、野球大好き流行語大賞みたいなダジャレが由来であった。野球では、実況で「2遊間、6、4、3のダブルプレー」とかたまに聞くが、守備位置を数字で言うことがある。それにならって「1」が投手、「2」が捕手なので、「12」は「バッテリー」その12月12日のバッテ