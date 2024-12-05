創作プラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」にて「サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト」の開催が決定！自分のオリジナルキャラクターやイラストが、「サンリオキャラクターズ」とコラボできるチャンスです☆ サンリオ「Charaforio(キャラフォリオ)」サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト  開催サイト：Charaforio(キャラフォリオ) サンリオがクリエイター支