北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記（左）とロシアのプーチン大統領/Getty Images（ＣＮＮ）韓国で起きた一夜の政変は、米国の重要な民主主義同盟国である同国の安定を覆した。世界が緊迫する中、この出来事は周辺地域と米政府に衝撃を与えている。韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）大統領は３日夜、突如として非常戒厳を宣布。しかし同国の民主主義を侵害する行為と広くみなされ、数時間後には、政治的立場を超えた圧倒的反対