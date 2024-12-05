群馬県は、就職氷河期世代(概ね38歳から53歳まで)及びその雇用の受け皿となる県内事業者等に対して、eスポーツイベントの企画・運営や広報、配信技術を学ぶことができる、参加無料の研修プログラムを実施します。 「eスポーツから学ぶ！イベントマネジメント＆配信業務」 研修プログラム 群馬県は、就職氷河期世代(概ね38歳から53歳まで)及びその雇用の受け皿となる県内事業者等に対して、eスポーツイベントの企画・運営