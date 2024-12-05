テレビ、ラジオ、そしてホームグランドである舞台と、精力的に活動を展開する三宅裕司さん（73歳）。春風亭昇太さんらとの「熱海五郎一座」は前身である「伊東四朗一座」から今年で20年を数え、6月に上演された記念公演は、新橋演舞場で全30公演、連日満員で幕を閉じた。自身が主宰する「劇団スーパーエキセントリックシアター」（SET）も、この秋に創立45周年を迎え、記念公演『ニッポン狂騒時代〜令和JAPANはビックリギョーテン