あおぞら銀行の大見秀人社長が読売新聞のインタビューに応じた。５月に結んだ大和証券グループ本社との資本業務提携について「証券と銀行の機能を連動させ、化学反応を生み出したい」と述べ、大和の顧客基盤を生かして事業を拡大させる方針を示した。大見氏は、日本銀行が３月にマイナス金利政策を解除したことなどで「企業行動が変わり、事業の構造転換が増えてきた」とし、大和の取引先企業向けの融資を拡大したり、Ｍ＆Ａ（