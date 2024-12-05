『メグとばけもの』(Nintendo Switch/Steam/Xbox X|S One)のNintendo Switch向けパッケージ版の発売を記念し、外伝となる『パペットたちの記憶』が、スマートフォン・PC向けのブラウザゲームとして無料配信中だ。『パペットたちの記憶』はブラウザから遊べる無料のHTML5ゲームで、約10分程度で遊べる短編作品。『メグとばけもの』の評議会メンバー「ナンシー」を主人公とし、本編およびDLCにつながる外伝的な物語が展開する。スマ