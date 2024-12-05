2022年12月末に芸能界を引退したSexy Zone（現timelesz）の元メンバー・マリウス葉（24）がインスタグラムを更新し、半袖半パン姿の私服を公開した。9月に短髪姿を披露して「激変」した近影が話題となっていたマリウスさん。かつて一緒に活動した松島聡さん（27）も「寒くないの？」とツッコんでいる。【写真】半袖短パン姿を披露したマリウス葉さん引退後はスペインの名門大学「IE University」に通い、インスタグラムで近況など