こんにちは、ミーキャップ取材班メンバーで久留米大学3年の「りん」です！少し時間が空きましたが、九州・沖縄出身の自動車レースドライバーさんへのインタビュー企画第3弾です。10月に大分県日田市のオートポリスであった「SUPER GT 第7戦 3Hours RACE」の会場で取材させていただきました。今回は「沖縄のしまんちゅくん」こと、平良響選手です。今年6月には、沖縄県出身として初めて、フォーミュラカーの国内最高峰レース「スー