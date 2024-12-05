西スポWEB OTTO!の2024年度学生スポーツゼミ第10回講座は、福岡ソフトバンクホークスの元エース攝津正さんと、攝津さんのマネジメントや野球振興事業に取り組む株式会社shake handsの鴛海秀幸社長をゲストに迎えた。学生たちは、同社と攝津さんが12月に開催する子ども野球教室の魅力的なプログラム内容やイベント告知の方法を考えた。ホークスのレジェンド、攝津さんの登場に、ゼミ生たちに喜び半分、緊張半分。そんな空気を察した