「高額療養費制度」をめぐり、利用者負担の限度額を引き上げた場合、加入者1人当たりの保険料負担がどれだけ軽減されるか試算が示されました。「高額療養費制度」は、治療が高額になった場合、利用する患者の負担を減らすため1カ月の医療費が上限額を超えるとその分が払い戻されるものです。年齢や所得に応じて上限額が異なり、70歳未満は年収別に、3万5400円から25万2600円程度の5つに区分されています。医療費が増える中で厚労省