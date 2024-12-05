メキシコ当局は過去最大規模の合成麻薬「フェンタニル」を押収した。画像は４日に当局がＳＮＳに公開したもの/Omar H Garcia Harfuch/UGC/via Reuters（ＣＮＮ）メキシコ当局は、麻薬カルテルが横行する北部シナロア州で、２度にわたる家宅捜索を実施し、１トンを超える薬物を押収した。メキシコのシェインバウム大統領は５日、定例の記者会見で、合成麻薬「フェンタニル」の押収量としては過去最大規模だったとし、押収された量に