鹿児島県警は5日、新たに県内で被害が確認されたうそ電話詐欺やSNS型ロマンス詐欺の手口を公表しました。県内での被害額は今年、16億円5000万円に上っています。 県警によりますと、県内で今年1月から10月末までに確認されたうそ電話詐欺やSNS型詐欺は309件で、被害額はおよそ16億5000万円に上っています。 県内で実際に今年、発生した詐欺の事例です。【被害1】うそ電話詐欺 今年11月中旬、県内の60代女性はスマートフォ