気象庁は今日5日、この先の1か月予報を発表。長く続いた高温傾向から一転、低温予想へ。急に真冬のような寒さの日が増え、日本海側は平年に比べて降雪量が多く、大雪になる日も。この土日は強い寒気の南下で、北陸の平地などでも積雪の恐れがあり、交通の影響に注意。数値予報モデルによる予測結果今日5日(木)、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧(左図)は、北日本から日本のはるか東で平年より低く、