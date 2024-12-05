日本時間１６時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（速報値）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（速報値）（11月）16:00 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想1.6%前回1.6%（前年比) 予想0.5%前回0.4%（除く住宅ローン・前月比) 予想1.9%前回1.5%（除く住宅ローン・前年比)