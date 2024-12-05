◇プロボクシング WBO世界バンタム級タイトルマッチ王者・武居由樹（大橋）＜12回戦＞同級10位ユッタポン・トンデイ（タイ）（2024年12月24日東京・有明アリーナ）プロボクシングWBO世界バンタム級王者の武居由樹（28＝大橋）が5日、横浜市内の所属ジムで2度目の防衛戦（24日、有明アリーナ）へ向けた公開練習を行った。アマ時代に五輪2連覇の元WBO世界フェザー級王者ロベイシ・ラミレス（キューバ）を破ったことがあり