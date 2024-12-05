感染症により右腕切断の手術を受けた元プロ野球選手の佐野慈紀氏（56）が3日、ブログを更新し、現在の状況を報告した。右腕切断の佐野慈紀氏、救急車で搬送され再び入院…原因は何と…佐野氏は11月28日のブログで、「腰の細菌感染による炎症」のため再入院したことを明かしていた。そして3日、「まだまだ痛い」のタイトルでブログを更新。「炎症の数値は下がってきてるけど、まだ寝たきりの状態」と説明し、「かといって起きられな