第2次トランプ政権の発足により、中国の対米輸出が大きな影響を受けるのは確実だ。写真は中国の海運最大手、中国遠洋海運集団の大型コンテナ船（同社ウェブサイトより）アメリカのドナルド・トランプ次期大統領は、中国からの輸入品に対する関税を大幅に引き上げると公言している。それが実行されたとき、中国経済にどのようなインパクトが及ぶのだろうか。「中国製品への追加関税は実質20％程度上乗せされるだろう」。アメリカの