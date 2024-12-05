（高雄中央社）日東電工の台湾法人は4日、南部・高雄市の前鎮科技産業園区で第4工場の起工式を行った。新工場は地上5階、地下1階建てで、半導体関連製品や自動車ワイヤーハーネス結束用PVCテープの生産ラインを設置する。建設には約190億円を投じる。2026年5月の完成を目指す。式典には台湾法人の明間健二郎董事長（会長）や経済部（経済省）の何晋滄政務次長、高雄市の王啓川副秘書長らが出席した。何氏は、同社の新工場建設は台