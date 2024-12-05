12月6日の決算発表銘柄（予定） ■引け後発表 ◆本決算： カナモト [東Ｐ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:30) エイケン工業 [東Ｓ] (前回15:00) ◆第1四半期決算： 日本駐車場 [東Ｐ] (前回15:30) エターナルＧ [東Ｐ] (前回15:00) エイチーム [東Ｐ] (前回15:00)