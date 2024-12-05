■投資部門別売買代金差額 (11月25日～29日) 東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］ ※単位：億円（億円未満切り捨て）▲は売り越し 海外投資家信託銀行個人合計 [現金信用 ]日経平均 ( 前週比 ) 11月 ――― 第4週 ▲1,794 854 1,409 [ 224 1,184 ]38,208円 ( -75 円) 第3週 ▲3