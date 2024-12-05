5日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日清算値比120円高の3万9390円で取引を終えた。出来高は3万1551枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万9395.6円に対しては5.6円安。 株探ニュース